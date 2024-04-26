Uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve içlerinde iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uyuşturucu madde imal ettikleri iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30’ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve içlerinde iş adamı Mustafa Eraslan’ın da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K.’nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021’de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalarda; depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi. Mustafa Eraslan’ın da bulunduğu dosyada E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

İHA
Kayseri Gündem

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