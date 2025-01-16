Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 171 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma düzenledi.
Çalışmalar neticesinde; Y.A.(43) ve S.B.(35) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda; 171 gram narkotik madde, 1 adet çalıntı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda Y.A. ve S.B gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.