Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 171 gram narkotik madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik  çalışma düzenledi. 

Çalışmalar neticesinde; Y.A.(43) ve S.B.(35) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda; 171 gram narkotik madde, 1 adet çalıntı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda Y.A. ve S.B gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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