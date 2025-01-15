Kayseri'de GÖKTİM Merkezi hayata geçiriliyor
Kayseri'de, öğrencilerin teknoloji alanında uzmanlaşmasını sağlamak için Valilik ve Kızılay işbirliği ile GÖKTİM Merkezi hayata geçiriliyor.
Kayseri’de, öğrencilerin teknoloji alanında uzmanlaşmasını sağlamak için GÖKTİM Merkezi açılacağını duyuran Vali Gökmen Çiçek sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak; “Valiliğimiz öncülüğünde Kızılay’ımızla birlikte gençlerimiz için yepyeni bir projeye başlıyoruz. Teknoloji çağında geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek için GÖKTİM Merkezimizi açarak teknoloji ve gençlerimizi buluşturuyoruz. Haydi gençler teknoloji artık sizlerin ellerinde yükselecek” ifadelerini kullandı.