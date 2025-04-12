Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde S.E.(42) saklandığı adreste yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonlar neticesinde S.E. (42), saklandığı adreste yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı. Öte yandan, yapılan aramalarda 12 parça halinde toplam 70 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kalem tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi.