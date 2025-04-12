Erciyes KSS Kooperatifi, olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Kumsmall AVM, Mobilyakent, Mobitek, Mobiboya, Kums Enerji gibi çok büyük yatırımlara imza atan, KumsLife, KumsTower gibi Kayseri’nin çehresini değiştirecek yeni projeleri geliştiren ve yürüten Erciyes KSS Yapı Kooperatifi’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Divan Heyetinin oluşmasıyla başlayan genel kurulda üyelere hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 2022 yılındaki genel kuruldan sonra çok zor dönemler geçirdiklerini; ancak özveriyle çalışarak kooperatifi bugünkü çok güçlü haline getirdiklerini söyledi. Başkan Sarıkaya, 327,6 milyon TL’si kredi, 121,3 milyon TL’si TOKİ ödemeleri olmak üzere üç yılda 449 milyon TL ödeme yaparak kooperatifin önünü açtıklarını belirtti ve tüm üyeler ile yönetim kuruluna teşekkür etti.

Genel kurulun gündeminde yer alan 18 maddenin tamamı üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu seçimi de yapıldı. Başkan Ercan Sarıkaya, Sayit Akpınar, Ahmet Akdeniz, Kürşat Erkek, Fatih Ördek, İsmail Oğuş, Aytek Başak, Mustafa Altunel ve Hacı Bekir Aykaş’dan oluşan yönetim kurulu aynı kadroyla ve oy birliği ile yeniden seçildi. Denetim kurulu ise yine Mustafa Saray ve Orhan Apaydın’dan oluştu.