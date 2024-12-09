Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 20 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda toplamda 1 kilogram 623,35 gram narkotik madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 20 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda toplamda; 1 kilogram 623,35 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.