Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 20 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda toplamda 1 kilogram 623,35 gram narkotik madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 20 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda toplamda; 1 kilogram 623,35 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

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