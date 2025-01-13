Uyuşturucu suçundan hapisle aranan 2 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik suçlardan hapisle aranan 2 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda; hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S. (33), hakkında " Madde Kullanmak " suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K (24) yakalanarak cezaevine teslim edildi.