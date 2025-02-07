Uyuşturucu Taciri 19 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, uyuşturucu maddeleri pazarlayan 19 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Uyuşturucu Taciri 19 Kişi Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, başka illerden getirilen uyuşturucu maddeleri pazarlayan 19 kişiye yönelik 67 ekip ve 188 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde tüm hedef şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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