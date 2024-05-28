Uyuşturucu tacirine ceza yağdı

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Uyuşturucu tacirine ceza yağdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan sanığa 14 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya uyuşturucu satıcılı yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Y.A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada sanık Y.A., kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, o dönem Kahramanmaraş’a gideceği için bu maddeyi bulamayacağını düşünerek uyuşturucu aldığını ve o sırada polislerin kendisini yakaladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Y.A.’ya 14 yıl hapis ve 56 bin TL para cezası verdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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