Uyuşturucu tacirleri 'Mia'nın burnuna takıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri 'Mia'nın burnuna takıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 araçta Narkotik Arama Köpeği ’Mia’ ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili Ü.Ş. ve Ö.E. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu tacirleri 'Mia'nın burnuna takıldı
Uyuşturucu tacirleri 'Mia'nın burnuna takıldı
Şehid Yahya Sinvar'ın vasiyeti yayınlandı
Şehid Yahya Sinvar'ın vasiyeti yayınlandı
MHP'li Özdemir: 'Vatanımızda gözünüz varsa size bu toprakların altını vaat ediyoruz'
MHP'li Özdemir: 'Vatanımızda gözünüz varsa size bu toprakların altını vaat ediyoruz'
MHP Yönetim Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
MHP Yönetim Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 2
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 2
AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı'nda Turgut Koç dönemi
AK Parti Tomarza İlçe Başkanlığı'nda Turgut Koç dönemi