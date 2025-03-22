Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 15 yıl 22 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. (48) isimli şahıs, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 15 yıl 22 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. (48) isimli şahıs, saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.