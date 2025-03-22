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Kayseri'li sanayici imkânsızı başardı: Dünya bu ürünü konuşuyor

Almanya'dan Kayseri'ye gelen girişimci ürettiği ürünle, mobilya sanayiinde inanılmazı başardı ve ürettiği ürünü dünya pazarına satıyor. İşte ayrıntılar...

Kayseri'li sanayici imkânsızı başardı: Dünya bu ürünü konuşuyor

Almanya’dan Kayseri’ye dönen gurbetçi girişimci Muhammet Aydın, neme, suya ve 1000 dereceyi aşan sıcaklıklara dayanıklı özel bir ahşap üretmeyi başardı. Çocukluk yıllarında ticaretle tanışan ve yılların bilgi birikimini ülkesine kazandırmayı amaçlayan Aydın, bu yenilikçi ürünle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bit Pazarı ile Başladı, Dünya Pazarına Ulaştı

8 yaşında Almanya’daki bit pazarında oyuncaklarını satarak ticarete atılan Aydın, 2013’te Kayseri’de küçük bir atölyede ambalaj folyo üretimine başladı. 2019’da yat üreticilerinin talepleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını derinleştiren girişimci, folyo yerine direkt "yanmaz ahşap" geliştirmeyi başardı.

Hayalin Ötesinde Bir Ürün

Aydın ve ekibinin ürettiği bu yenilikçi malzeme, sanayiden inşaat sektörüne kadar birçok alanda devrim yaratmaya aday. Bu yanmaz ahşap, yalnızca yerel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ihracatı hedeflerine katkı sağlayacak bir çözüm olarak görülüyor.

 

Haber Merkezi

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