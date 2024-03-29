Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kayseri’de ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılanan kadın sanık 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sentetik uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık E.G. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Sanık E.G. ifadesinde uyuşturucu satıcılığı yapmadığını söyleyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti; sanık E.G.’ye ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para ceza verdi. Ayrıva Mahkeme heyeti sanık hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirdi.