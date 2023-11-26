Uzmanından kış aylarında obezite uyarısı

Uzmanı, soğuk kış akşamlarında tükettiğimiz fazla besinlerin obeziteye neden olabileceğini söyledi.

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  • 26.11.2023 11:19
  • Güncelleme: 26.11.2023 11:19
Uzmanından kış aylarında obezite uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uzmanı, soğuk kış akşamlarında tükettiğimiz fazla besinlerin obeziteye neden olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, soğuk kış akşamlarında ailece besin tüketiminin arttığını belirterek, kış aylarının obeziteye neden olabileceğini söyledi. Arslan, obezitenin insan sağlığına zararlarından da bahsederek, “Bizim için obezitenin artması demek kalp hastalıkları riskinin, diyabet riskinin, uyku apnesi gibi birçok hastalık riskinin de artması demek” dedi.

“Akşam ailece besin tüketimimizin arttığını görüyoruz”

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış akşamlarında besin tüketiminin arttığından ifade ederek “Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte gündüzlerin kısaldığını gecelerin ise uzadığını görüyoruz. Bu bizim beslenmemizi etkileyen bir faktör. Çünkü gün içerisinde okul hayatına, iş hayatına devam eden bireyler akşamları bir araya geliyorlar. Akşam ailece besin tüketimimizin arttığını görüyoruz. Bu bizim için bir risk faktörü çünkü akşamları aynı zamanda hareketsizliğin de arttığını biliyoruz. Obezitenin artmasına neden olacak bu faktör bizim için önemli” diye konuştu.

“Obezite vücuda sadece artan yağ yüzdesi olarak gelmiyor”

Arslan, obezitenin yol açtığı hastalıklara değinerek, “Obezite vücuda sadece artan yağ yüzdesi olarak gelmiyor. Bizim için obezitenin artması demek kalp hastalıkları riskinin, diyabet riskinin, uyku apnesi gibi birçok hastalık riskinin de artması demek. Bu durumu önlemek adına beslenmemize birkaç dokunuş yapmak mümkün. Kış aylarında özellikle karnabahar, brokoli gibi bizim için düşük kaloride ve faydalı bağırsak hareketlendirici olan besinlerin de arttığını görüyoruz. Bu besinleri akşam yemeğinde salata, ana yemek veya çorba olarak kullanabiliriz. Akşam yeme ataklarını azaltmak için protein ağırlıklı beslenebiliriz. Et, balık gibi ürünlerin de sezonunda bulunuyoruz. Haftada 2 kez bunların tüketimini tercih etmek bizim akşam sofradan daha doyurucu bir şekilde kalkmamızı sağlayacaktır. Sonrasında akşam çaylarında bağışıklığımızı artırmak için bitki çayları demleyebiliriz. Bir akşam nane limon demleyip diğer akşam kuşburnu çayı demlemek farklı çaylar hazırlamak vücut direncimizi artıracaktır” dedi.

“Havaların soğuk olması su tüketimini de azaltıyor”

Arslan, havaların soğumasıyla su tüketiminin azaldığına vurgu yaparak, “Ağır hamur işi, kızartma, börek ve pasta yaparak bu şekilde bir kış gecesi geçirmektense az miktarda kestane, salep, közlemiş patates olabilir ama bizim daha çok tercih ettiğimiz kuru yemişler ve kuru meyveler de olabilir. Havaların soğuk olması su tüketimini de azaltıyor. Yaz ya da kış fark etmeksizin yetişkinler günde en az 2 litre kadar su tüketmeyi unutmamalıdır. Suyun yerinin çayın, kahvenin, bitki çaylarının tutmadığını bilmemiz gerekiyor. Gün içerisinde yetişkinler 4-5 fincan çay veya 1-2 fincan kahve içebilirler. 8 bardak kadar da su tüketmeye özen göstermeliler” şeklinde konuştu.

İHA

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