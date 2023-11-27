Üzüm: 'Cumhur İttifakı'nın dokunulmazlığı bizim için en önemli kriterdir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; "Elde ettiğimiz fikir çerçevesinde mevcut belediye başkanımız başarılı ve bu işi götürmeye devam ettirme isteği varsa o noktada devam kararı veriliyor. Ama değişmesi noktasında bir irade çıkıyorsa şehirden o irade de değerlendiriliyor. Yani 2-3 aylık bir sürece yayılan bir çalışmanın sonucunda belli olacak" dedi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından uygulanan ’Nöbetçi Vekil’ uygulaması çerçevesinde Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler; parti binasına gelerek vatandaşlarla görüştü. Burada basın toplantısı düzenleyen Böhürler, ulusal ve yerel gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin kültür ve turizm alanında tanıtılmasına devam edildiğini ve Endonezya yapımı bir dizinin çekimleri için Soğanlı’yı önerdiklerini kaydeden Böhürler; "Endonezya’da bizim de üyesi olduğumuz Kore, Meksika ve Avusturalya’nın dahil olduğu bir birlik toplantısı vardı. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş işe o toplantıya katıldık. Uzakdoğu ve Asya ile yapılan görüşmeler ve birlikler önemli. Çünkü dünyanın geleceğinde bu bölgeler yer alıyor. Dünyanın dengesi oraya doğru gidiyor ve güçleniyor bu ülkeler. Endonezya 280 milyon nüfuslu güçlü bir ülke ve Türkiye’den Kapadokya’yı biliyorlar. Bir hayli de turist geliyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda turist sayısını artırmak. Kayseri’de bu turistleri ikame ettirmek. Biz de oradaki parlamenterleri Erciyes’e davet ettik. Turizm merkezi olarak Erciyes’i Uzakdoğu ve Asya’da ilgi uyandırmak için hem turizm ofislerimiz, hem Kültür Bakanlığımızla bir çalışma içindeyiz. Mümkün olduğu kadar çok insan Kayseri’yi bilsin, buraya gelsin ve güzelliklerini görsün. Bizim için Soğanlı çok önemli. Bu bölgeleri tanıtmak istiyoruz. Hatta bir film senaryosu geldi bu süre içerisinde. Senaryoda bir çift balayı geçirecek ve bu balayı da burada olacak. Endonezya yapımı bir dizi filmine Soğanlı’yı önerdik. mümkün olduğu kadar şehrimizi tanıtma noktasında tüm ziyaretlerimizde bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Tamamı yenileceğine dair bir bilgi yok"

Yapılacak olan yerel seçimlerde adayların 2 ay içerisinde netleşeceğini aktaran Milletvekili Ayşe Böhürler; "Milletvekilliği adaylıklarında yüzde 70 bir yenilenme yaşanmıştı, orada 3 dönem kuralı uygulanmıştı. Şimdi bu kural genel merkez tarafından konuşulmuş değil. Tamamı yenileneceğine dair bir bilgi yok. Bazı bölgelerimizde mevcut belediye başkanlarımız çok başarılı. Onu tabi önümüze gelen verilerde görüyoruz. Belediye başkanının başarılı olduğu illerde mevcutlarının devamı noktasında genel merkez bir kanaat bildirebilir. Ama burada seçmenin talebi, anketler, temayüller ve şehir içi sivil insanlarla yapılan araştırmalarla ortaya çıkan veriler bizim için önemli. Yönlendirmelerden uzak, bağımsız şehre dair bir fikir elde edebilecek bir mekanizmaya sahibiz. O şehir hakkında fikir elde ediyoruz. Elde ettiğimiz fikir çerçevesinde mevcut belediye başkanımız başarılı ve bu işi götürmeye devam ettirme isteği varsa o noktada devam kararı veriliyor. Ama değişmesi noktasında bir irade çıkıyorsa şehirden o irade de değerlendiriliyor. Yani 2-3 aylık bir sürece yayılan bir çalışmanın sonucunda belli olacak. Şuanda kimse kim kalacak kim gidecek konusunda bir şey söylem yetkisine sahip değil. 2 ayın sonunda isimler netleşir, şuanda net bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Üzüm: "Başvuru sayısı 50’ye yakın"

Şuana kadar 50 yakın ismin aday adaylığı başvurusunu aldıklarını kaydeden AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise; "Belediye başkanlığı aday adaylığına başvuru sayısı 50’ye yakın. Ama temayülün amacı zaten bu. Temayülün amacı teşkilatlarda daha önce görev almış meclis üyelerimizden, ilçe başkanlarımızdan ve mahalle başkanlarımızdan farklı isim gelirse ona da başvurusunu yaptırmak. Bizim başvuru sürecimiz devam ediyor, 3 Aralık’a kadar istifa süreci devam ediyor. Bu temayül sonuçlarına göre genel merkezimiz inceleyecek, aday adayı sayımız artacak. Süreç 3 Aralık’a kadar devam ediyor" diye konuştu.

"Bizde sorgulama olmaz"

Cumhur İttifakı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararları doğrultusunda sahaya birlikte çıkacaklarını da sözlerine ekleyen Üzüm; "Genel merkezde heyetler halinde toparlıyorlar. Bu görüşmeler bittikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin verdiği karar doğrultusunda sahaya beraber yine tek yumruk olarak dağılır ve çalışmalarımızı yaparız. Yine amacımız 17-0. Bizde sorgulama olmaz, Cumhur İttifakı’nın dokunulmazlığı bizim için en önemli kriterdir. Biz de birkaç gün içinde gelecek bu kararı bekliyoruz" dedi.