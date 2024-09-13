Üzüm: 'Peygamberimizin kutlu doğumu, insanlık için bir rahmet pınarıdır'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Peygamberimizin kutlu doğumu, insanlık için bir rahmet pınarıdır” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Üzüm mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet ve güzel ahlakın en yüce timsali, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V)’in dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili’ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, O’nun sevgi dolu kalbiyle insanlığa armağan ettiği merhameti, adaleti ve tertemiz ahlakını bir kez daha hatırlamamıza vesile olan bir kutlu vakittir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin nur dolu doğumunu idrak ederek, O’nun getirdiği hikmetli mesajları yeniden anlamaya, hayatlarımızı O’nun mübarek ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir yenilenme fırsatıdır. Kardeşlik ve sevginin, rahmet ve merhametin en büyük timsali olan, yoksulların, yetimlerin, mazlumların ve tüm yaratılmışların sığınağı; güzel ahlakın tamamlayıcısı, sevgili Peygamberimizin kutlu doğumu, insanlık için bir rahmet pınarıdır. Bu mübarek gecenin, dünyamıza sağlık, huzur, mutluluk ve aydınlık getirmesini diliyorum. Mevlid Kandili’nin, Efendimizi layıkıyla anmamıza, insanlığa sunduğu kutsal mesajları en doğru şekilde kavrayıp hayatımıza aktarmamıza vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, feyz ve bereket dolu bu mübarek gecenin, tüm insanlığa kardeşlik, birlik, beraberlik, barış ve huzur getirmesini diler, başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni en kalbi duygularımla kutlarım.”