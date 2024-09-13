İl Emniyet Müdürü Aydın, esnaflarla bir araya geldi
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cami Kebir etrafındaki esnaf ve Kazancılar Çarşısı'nda bulunan esnaflarla bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cami Kebir çevresinde bulunan esnaflar ve Kazancılar Çarşısı’nda bulunan esnafları ziyaret etti. Müdür Aydın, Cami Kebir’den sonra Kazancılar Çarşısına geçerek orada bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.