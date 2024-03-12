Üzüm, Ramazan'ın ilk gününü yoğun geçirdi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm toplantının hemen ardından Esma’ül Hüsna Sergisi’nin açılışında yer aldı sonrasında ise caddelere çıktı.

Sivas Caddesi bölgesinde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulunan Üzüm, vatandaşların Ramazan-ı şeriflerini de tebrik etti. Sürekli esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden AK Parti İl Başkanı Üzüm, bu kapsamda Sivas Caddesi’nde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. İl Başkanı Fatih Üzüm, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinledi. Esnafları tek tek gezen İl Başkanı Fatih Üzüm, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’e, esnaflar yasal olmayan yerlerden pankartların kaldırılması yönündeki karara öncülük etmelerinden ötürü teşekkür ettiler.

İl Başkanı Fatih Üzüm, “Sivas Caddesindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Her fırsatta esnaflarımızla bir araya gelmeye özen ve gayret gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Kayseri’miz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum, hayırlara olmasının vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.