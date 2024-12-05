Vahşi kurtları besleyen Sivaslı o anları böyle görüntüledi

Ölen tavuklarıyla kırsalda vahşi kurtları besleyen Sivaslı vatandaş, hem kurtların karnını doyurmuş oldu hem de kurtları yerleşim yerlerinden uzak tuttu.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Sivaslı vatandaş, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar için örnek bir çalışmaya imza attı. Muhlis Özkan’a ait bir tavuk çiftliği, doğal yaşamı desteklemek ve yerleşim yerlerindeki tehditleri azaltmak amacıyla her gün ölen tavukları araziye bırakıyor. Bu uygulama sayesinde aç kalan kurtlar besin ihtiyaçlarını karşılarken, yerleşim yerlerine inme riski de azalıyor. Kurtların araziye bırakılan tavuklarla beslendiği anlar, dron ile de kaydedildi. Görüntülerde kurtların doğal ortamlarında yiyeceklere ulaştığı görülürken, bölgedeki vatandaşlar bu duyarlı davranışı takdirle karşıladı.

"Her gün ölen tavuklarımızı arazinin farklı noktalarına bırakıyoruz"

Her gün ölen tavukları arazinin farklı noktalarına bıraktıklarını söyleyen çiftlik sorumlusu Murat Özkan, "Çiftlikten çıkan ölü tavuklarımızı hayvanlara atmak zorunda kalıyoruz. Normal şartlarda ölen tavuklarımızı ölüm çukuru var, oraya gömüyoruz. Ama malum hava soğuk ve karlı olduğu için ölü tavuklarımızı araziye atıyoruz. Kurtların, yabani hayvanların yemesi için ölen tavukları araziye atıyoruz. Bunu yapmamızın bir nedeni de aslında kurtları yabani hayvanları yerleşim yerlerinden uzak tutmak. Her gün ölen tavuklarımızı arazinin farklı noktalarına bırakıyoruz" dedi.