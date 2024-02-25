Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Beraat Kandili Mevlidi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı Dini Gün ve Gecelerde camilerde ikramda bulunulması ve vakıf geçmişlerine dua edilmesi etkinlikleri kapsamında Berat Kandili münasebetiyle yurt genelinde mevlit okutup vatandaşlara şeker ve lokum ikramında bulunuldu. Akşam namazına müteakip gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kayseri Bölge Müdürlüğü’de Hunat Camii’nde mevlit okutup ikramlarda bulundu. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunan Kayseri Bölge Müdürü Murat Seçilir vakıf kültürünün görünülürlüğünü artırmak adına sahada daha aktif olacaklarını söyledi.

Modernitenin sosyal sorumluluk olarak kavramsallaştırdığı dayanışma biçiminin Türk İslam medeniyetinde bin yıldır hayatın bir parçası olduğunun altını çizen Müdür Seçilir “Gerek Selçuklularda gerekse Osmanlılarda kamu yararına birçok hizmet vakıflar aracılığıyla verilmiştir. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanda sağlıktan bayındırlığa, eğitimden dini hizmetlere kadar toplumsal yaşamın gündelik ihtiyaçları bin yıldan beri vakıflar tarafından karşılanmıştır. Bugün biz de bin yıllık geçmişin omuzlarımıza yüklediği tarihsel sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’YLE SINIRLI DEĞİL’

Etkinliklerin Kayseri’yle sınırlı olmadığına dikkat çeken Seçilir, “Etkinliklerimiz sadece Kayseri merkezle sınırlı değil. Sorumluluk alanımızda bulunan Nevşehir Kurşunlu Cami, Niğde Fatih Sultan Cami ve Kırşehir Ahmet Yesevi Camii’nde de mevlid-i şerifimiz ve ikramlarımız olacak. İlerleyen süreçte yetki alanımızda bulunan illerde vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşacağız” diye konuştu.

Öte yandan Müdür Seçilir namaz çıkışı cemaate ikramlarda bulundu.