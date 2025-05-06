Vakıflar Haftası'nda Anlamlı Ziyaret

Kayseri'de Vakıf Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen anlamlı ziyaretler ve etkinlikler, vakıfların şehri ve toplumu ilgilendiren önemli rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Vakıflar Haftası'nda Anlamlı Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ve beraberindeki heyeti ağırlayarak, vakıf medeniyetinin yaşatılmasında dayanışma ve ortak değerlerin önemine vurgu yaptı.

Başkan Büyükkılıç, “Vakıflarımız bizim olmazsa olmazımızdır. Hem değerini bilmek hem de gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kültürün ne kadar kıymetli olduğunu, birlikte sahiplenerek anlatmaya devam edeceğiz,” diyerek vakıf ruhunun yaşatılmasına verdiği önemi dile getirdi.

Murat Seçilir ise, “Vakıf ve aile temasıyla düzenlediğimiz etkinliklerimiz, miras bıraktığımız köklü geçmişimizi hatırlatmak ve vakfın toplumdaki yerini güçlendirmek adına anlam taşıyor. Yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik piknik faaliyetimizle, sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğiz,” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, mahalli temsilciler ve kurumlar da Vakıf Haftası'nın anlamını pekiştiren ziyaretler gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarıyla samimi sohbetler ve taleplerin dinlenmesi, vakfedilmiş bir şehrin birlikte güçlenmesine işaret etti.

Tüm bu etkinlikler ve ziyaretler, vakıfların sadece tarihsel değil, bugün de toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede ne denli önemli olduğunu hatırlatıyor. 

Haber Merkezi

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