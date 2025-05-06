Gençler'in nikah tarihi takıntısı: 1 Günde 60 Çiftin nikahı kıyıldı

Yeni neslin özgürlük ve tercihlerine vurgu yapan bu gün, gençlerin "Kendi tercihimle, kendi zamanımda" diyerek başlangıcını yaptığı evliliklerin sembolü oldu.

Coşkusuyla ve özgür kararlarıyla hafızalarda yer eden bu etkinlik, gençlerin kendi hayallerine uygun zamanı seçme özgürlüğünü gösterdi. Melikgazi'nin bu anlamlı ve farklı günü, evlilikte geleneklere karşı duran, kendi yolunu çizen yeni neslin kararlılığını ve özgürlüğünü de simgeledi.