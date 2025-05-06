Gençler'in nikah tarihi takıntısı: 1 Günde 60 Çiftin nikahı kıyıldı
05.05.2025 Tarihinde gün boyunca Melikgazi Nikah Salonunda toplam 60 çiftin mutluluğuna tanıklık edilen bu özel günde, kendi seçtikleri zamanda hayatlarını birleştirme isteklerini ortaya koydu.
Yeni neslin özgürlük ve tercihlerine vurgu yapan bu gün, gençlerin "Kendi tercihimle, kendi zamanımda" diyerek başlangıcını yaptığı evliliklerin sembolü oldu.
Coşkusuyla ve özgür kararlarıyla hafızalarda yer eden bu etkinlik, gençlerin kendi hayallerine uygun zamanı seçme özgürlüğünü gösterdi. Melikgazi'nin bu anlamlı ve farklı günü, evlilikte geleneklere karşı duran, kendi yolunu çizen yeni neslin kararlılığını ve özgürlüğünü de simgeledi.