Vali Çiçek: “Kayseri Kızılay’a Kızılay Kayseri’ye çok yakışıyor”

Kayseri’de Türk Kızılay’ı birimlerinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Kayseri İl Merkezi Binası, Melikgazi ve Kocasinan Şubeleri ile Kızılay Butikleri, Mobil Aşevi, Mobil Fırın, Ok Burcu Gönüllü Merkezi ve Kan Bağış Noktası’nın Toplu Açılış Törenine; Vali Gökmen Çiçek, Kızılay Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “3 yıldır Kayseri’deyim. Kayseri’de yaptığımız bütün hizmetlerde Kızılay’ı hep yanımızda gördük. Kızılay’sız bir Kayseri’yi görmek benim için çok zor geliyor. Deprem bölgesinde görev yaptığımız yerlerde de öyle. Kırmızı yeleklileri gördüğümüzde melekleri görmüş gibi oluyorduk. Kayseri her zaman Kızılay’ın yanında. Son zamanlarda en sevindiğim olaylardan bir tanesi de, Kızılay Arama Kurtarma ekibi. MÜSAD ile birlikte akredite ettiğiniz Kızılay Arama Kurtarma ekibini yürekten alkışlıyorum. Kızılay ERVA bizim için şeref meselesi. Namus meselesi. Kızılay olmasa Kayseri biraz daha eksik kalırdı. Kayseri Kızılay’a Kızılay Kayseri’ye çok yakışıyor” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kızılay’ın öneminden bahsederek: “Kızılay bizim için önemli, biz de Kızılay için çok önemliyiz. Kızılay’a Türkiye’de en çok destek veren il Kayseri. Bunu özellikle iddia ediyorum. Kayseri bir hayırseverler şehri. Kayseri kendini her konuda öne atan bir il” diye konuştu.

Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli de İl binası hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu: “Kayseri’deki Kızılay’ımızın valiliğimizle birlikte ortaklaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte; ERVA ve KAYDEM olarak iki katını Uzay Bilimleri Akademisi olarak açtık. Oranın 2 haftadır eğitimleri devam ediyor. Uzay ve havacılığa ilgi duyan öğrenciler seçildi, eğitimleri devam edecek.”