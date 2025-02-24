İYİ Partili Şener, “Patates üreticisinin ürettiği patatesler ellerinde kalıyor”

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Şener, İYİ Parti olarak en büyük sıkıntının istifalar konusunda vatandaşta oluşan güven problemi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun Kayseri ve Tomarza ziyaretini değerlendiren Şener, Tomarza’da patates üreticilerinin sıkıntıda olduğunu gözlemediklerini belirtti. Şener şunları söyledi: Sahaya çıktığımız zaman genel başkanımızın dik duruşunu çok beğeniyorlar. Yaşanan bu istifalardan kaynaklı, siz de oraya evrilir misiniz diye merak ediyorlar. Ne bugün ne de yarın böyle bir durum olamaz diyorum. Genel başkanımız ve yardımcıları, milletvekilleri ile geçtiğimiz cumartesi günü Tomarza’yı ziyaret ettik. Orada çiftçilerin sorunları var. Özellikle patates üreticisinin ürettiği patatesler ellerinde kalmış durumda. Yaklaşık 150 tonluk satılamayan bir patates konusu var; genel başkanımız da bu konuda yardımcı olacağını, en azından büyükşehir belediyeleri aracılığıyla alınması için gerekli ilişkileri ve irtibatları sağlayacağını söyledi.”

