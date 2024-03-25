Vali Çelik: 'Kütüphaneler tüm dünyada medeniyet ve kültürlerin en önemli hafızasıdır'

Ülkemizde okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin gelişmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphaneler Haftası ile ilgili Niğde Valisi Cahit Çelik bir mesaj yayınladı.

Kütüphanelerin tüm dünyada medeniyet ve kültürlerin en önemli hafızası olduğunu söyleyen Vali Çelik kütüphanelerin, toplumsal gelişimin ve bilinçlenmenin sağlanmasında hayati derecede önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Çelik; "Kütüphaneler, bilgiye erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra okuma alışkanlığını teşvik eden, öğrenmeyi destekleyen ve toplumumuzun kültürel zenginliğini artıran önemli kurumlardır. Okumak, araştırmak, sormak, sorgulamak, düşünmek, analiz etmek ve sonuca ulaşmanın, ‘birey’ olabilmenin olmazsa olmaz şartları olduğu göz önünde bulundurulduğunda kütüphanelerimiz, toplumsal gelişimin ve bilinçlenmenin sağlanmasında hayati derecede önemlidir. Kütüphaneler, bünyesinde barındırdığı kitaplar ile bilginin paylaşılmasını sağlamakta, bir arada toplanan bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasında köprü vazifesi görerek, uygar bir toplum olma yolunda bireylerin gelişen dünyayı daha iyi analiz etmesinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

Teknolojinin hızla geliştiği bilgi çağında değişime ve gelişime açık olmanın yegâne yolunun, okuyan, araştıran, bilim üreten yeni nesiller yetiştirmek olduğunu söyleyen Vali Çelik; "Yediden yetmişe toplumun her kesiminin daha çok kitapla buluşmasını sağlamak, okuma bilincini yerleştirmek hem devlet hem de birey olarak üzerimize düşen en önemli görev olmalıdır. Özellikle son yıllarda dijitalleşme ile internetten bilgiye ulaşma alışkanlığı kütüphaneleri yalnızlığa itse de asıl bilginin kaynağı olan kütüphanelerimizin hayatımızdaki yerini hiçbir şey tutamaz. Bu haftayı, kütüphaneleri ziyaret ederek, kitap okuyarak ve bilgiye açık olmayı teşvik ederek değerlendirelim. Kütüphanelerimiz, her yaş grubundan insanın ihtiyaçlarına cevap veren zengin bir bilgi hazinesine sahiptir. Bu nedenle, herkesi kütüphaneleri keşfetmeye ve desteklemeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.