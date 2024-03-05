Vali Çiçek: 'Kayseri'de bütün alanlarda inanılmaz bir yükseliş olduğu göze çarpıyor'

Kayseri’de düzenlenen Tarım Teknolojileri Paneli’nde konuşan Vali Gökmen Çiçek; " Son yıllarda tarımda Kayseri’de çok farklı bir başarının olduğu görüldüğü gibi diğer bütün alanlarda TÜİK verilerinde inanılmaz bir yükseliş olduğu hemen göze çarpıyor" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Yaşanan son 20 yılda bilgi teknolojilerinin tarımın bir parçası haline gelmesiyle birlikte “Akıllı Tarım” dönemi başladı. Bu konuda hayli disiplinli bir politika izleyen ülkeler hızla yol aldı. Ülkemizde bu gelişim ve dönüşümde geri kalmamak adına, yeni teknolojiler kullanılarak üretimde verimlilik artışı ile kaynakların daha etkin kullanılması sağlanmaya çalışılıyor. Kuruluşuna katkı verdiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu hedefe ulaşmada öncü rol oynayacaktır. Tarım, aynı zamanda sosyal adalettir. Herkesin bu gerçeği göz ardı etmeden, sürdürülebilir bir tarım ekosistemi kurmak için yeni teknolojilerin sektöre entegrasyonu konusunda tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerekiyor. Artık daha çok kazanmak veya sadece karnımızı doyurmak için değil daha iyi bir dünyada huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamak için akıllı tarıma ihtiyacımız var. Sürdürülebilir tarım için yapılması gereken pek çok şey var. Toprak ve su kaynakları sürdürülebilir kullanılmalı, çiftçinin sürdürülebilir tarım yapabilecek finansal gücü olmalı, finans yapısı güçlendirilmeli, üretici örgütleri güçlenmeli ve tarım ürünlerini kullanan sanayicilerle işbirliği içinde olmalı. Sürdürebilir tarım yapabilmesi için çiftçinin sürdürülebilir kârlılığı olması gereklidir. Dolayısıyla Türkiye’nin mühendis gücü akıllı tarım teknolojisi geliştirme becerisine sahiptir. Yapmamız gereken, katma değerli teknoloji ihracatını yapabilmek. Bunu yaparsak önümüzde ciddi fırsatlar var. Tüketici sadece ürünü değil, o ürünün nasıl yetiştirildiğini sorgular hale geldi.

Artık, tarımda teknoloji kullanımı bir tercih değil, zorunluluk. Çiftçilerin dijital karar desteğine ihtiyacı var. Çiftçiler için o altyapıyı oluşturmak lazım. Çiftçinin alın terine akıl teri eklendi. Bunu Türkiye için büyük fırsat olarak görüyorum. Gelecek 10 yılda tarımda verim artışının yüzde 85’i teknoloji, sulama ve dijitalleşme ile sağlanacak. Yüzde 10’u ikincil ürünlerle, yüzde 5’i ise yeni tarım alanlarından oluşacaktır. Tüm dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, tarım ve hayvancılığa verilen önem artıyor, Bilindiği üzere gıda güvenliği gelecek yüz yılda ülkemiz ve dünya için en önemli mesele olacaktır. Şehrimiz, geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan kalkınma odaklı üretimin parlayan yıldızı olma potansiyeli taşıyor. Bunun için kamu, sanayi, üniversite ve üreticiler arasında mutlak eşgüdüm sağlamamız gerekiyor. Bu paneli yalnızca öğrenme etkinliği olarak değil, bölgenin lokomotif güçlerini buluşturan bir paydaşlık inşası olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kayseri’nin çok büyük bir üretim hacmi var. Bu verimlilik daha da devam edecek. Bu panel, bölgemizin kalkınma yetkinliği envanterinde önemli üretici güçler olan çiftçilerimizi ve sektör yöneticilerimizi bir araya getirerek akademi paydasında ortak kılıyor. Umarım önümüzdeki dönemde, kat ettiğimiz en temel mesafe güçlü dayanışma ve kalkınma odaklı iş birlikleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise destekler hakkında bilgiler vererek; "Kayseri olunca aklımıza daha ziyade büyük bir sanayi yatırımı, Erciyes’te veya başka alanlarda yapılmış büyük bir turizm yatırımı gelir. Ama bizim Kayseri Ticaret Borsası ile beraber 2023 yılında uyguladığımız bir proje vardı ’Kayseri et ve et ürünleri geliştirme istasyonu’ adı altında yaptığımız bir iş vardı. Bu proje bizim uyguladığımız, desteklediğimiz projeler arasında ön plana çıkan, Türkiye’de iyi bir başarı grafiği sergilemiş çok güzel bir tesisti. Bunun gibi malumunuz kalkınma ajansları, faaliyet gösterdikleri illerde projelere destek veren, projelerin uygulanmasına yönelik destekler sağlayan kurumlar. Biz de sadece 2022 yılında ilan ettiğimiz bir programda 32 tane projenin Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta kırsal kalkınma ve tarım alanlarında uygulanmasına vesile olmuşuz. 32 projeyle bu günkü rakamlarla 91 milyon TL’lik bir yatırımı hayata geçirmişiz. Bu da bizim için tarımsal üretime verdiğimiz önemi gösteriyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak her zaman üretime destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydederek; "Kayserimiz sanayi ve ticaret şehri. Allah’a şükürler olsun tarım il müdürümüz zaman zaman bizi rakamlarla buluşturuyor. Oradan da görüyoruz ki Kayseri artık tarım ve hayvancılık şehri. Bunu da çok önemsiyoruz. Amacımız özellikle pandemi ve deprem sonrası kendi kendine yeten şehir olma anlamında ’neler yaparıza’ kafa yorma. Tabi ki üreteni çok önemsiyoruz, üretenin hizmetkarı olma yönünde gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki Kayseri üreten, kendi kendine yeten bir şehir" şeklinde konuştu.

"Tarım teknolojilerini en iyi şekilde kullanmamız artarak devam etmeli"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri’nin sanayi ve teknoloji şehri olmasının yanı sıra tarım ve turizm alanında da ön planda olduğunun altını çizdi. Vali Çiçek; "Sanayi ve ticaret yönünün önde olduğunu duyardım Kayseri’ye gelmeden önce. Sürekli Kayseri’nin sanayi şehri, ticaret şehri olduğu söylenirdi. Ama Kayseri’ye geldikten sonra gördüm ki Kayseri sanayi şehri doğru, ticaret şehri doğru aynı zamanda bir tarım ve turizm şehri. Türkiye’de ilk 10’da. Bu muhteşem bir şey. Yine tarımsal üretim açısından 5. sıraya yükseldiğimizi gördüm. Son yıllarda tarımda Kayseri’de çok farklı bir başarının olduğu görüldüğü gibi diğer bütün alanlarda TÜİK verilerinde inanılmaz bir yükseliş olduğu hemen göze çarpıyor. Bunda büyükşehir belediyesinin dağıttığı tohumların miktarının çok artmasının, verdikleri desteklerin çok önemli olmasının, tarım il müdürlüğümüzün belediyeyle ortak çok güzel projeler yapması ve ticaret borsasını tebrik ediyorum. Ticaret Borsası ve yönetimi derinden çok büyük işler yapıyor. Tarımda her geçen gün mesafe katediliyor. Bunların yanında da tarım teknolojilerini en iyi şekilde kullanmamız artarak devam etmeli" dedi.

açılış konuşmalarının ardından panelistlerin ’Akıllı tarımın dünü, bugünü ve geleceği’, ’Tarım ve hayvancılıkta teknolojik çözümler ve bölgesel hedefler’ konularındaki sunumlarıyla panel devam etti.