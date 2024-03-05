Millet Partisi Başkan Adaylarından Millet Derneği'ne ziyaret

Millet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sümer, Kocasinan Belediye Başkan adayı Mesut Taşpınar ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Süleyman Özhan Millet Derneği Kayseri Şubesini ziyaret ettiler.

Millet Derneği Şube Başkan Yardımcısı Osman İkinci tarafından karşılanan adaylar, Kayseri'ye ilişkin projelerini anlattılar. Millet Partisi belediyeciliğinde hizmetlerin ehil, liyakatli başkanlar ve çağdaş yönetim anlayışı ile, iyi bir organizasyon ve planlama temelinde vatandaşlarımıza her yönüyle kaliteli olarak ve ortak akılla sunulacaktır dediler. Osman İkinci de, milletimize hizmetten mutluluk duyacağımızı, bu yolda hizmet edenlere desteğimizin her zaman tam olacağını ifade etti. Ziyaret büyük bir memnuniyetle karşılandı.