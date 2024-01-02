Vali Çiçek: 'Spor okullarıyla gençlerimizi yalnız bırakmayacağımızın haykırışını ortaya koyuyoruz'

Kayseri Valiliği’nin ERVA Projesi çerçevesinde, gençlere spor alanında hizmet verecek ‘Kayseri Şeker ERVA Spor Kulübü’ açıldı.

Kayseri Şeker Anadolu Lisesi’nde düzenlenen açılışa, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, kamu kurum müdürleri, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker bu işe yatkın. Bize yakın olması burayı sürekli yönetmemiz açısından da önemliydi. Onun için bu tesis hazırlandı. Ben görüyorum ki öğrencilerimiz ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın hepsi heyecanla bu günü bekliyorlarmış. Ümit ediyorum ki bu tesis örnek teşkil eder. Şu ana kadar 16 tane açılmış, burası da 17’incisiymiş. Örnek teşkil etsin diye biz gayret gösterdik. İnşallah örnek teşkil eder. Burası zaten Kayseri Şeker’in bir mirasıymış. Bu mirasa da Kayseri Şeker olarak elimizden geldiği kadar destek vermek arzusundayız” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, “Kayseri Şeker, Melikgazi Belediye’mizin yaptığı ve uzun zamandır boş olan spor salonunu şenlendirdi. Hüseyin Bey, sizlere güzel bir söz verdi. “Bundan sonra Kayseri Şeker Anadolu Lisesi’nin eksiklerini takip edeceğiz’ dedi. İnşallah bizde ne gerekiyorsa destek veririz. Allah birliğimizi daim etsin” şeklin konuştu.

“5 bin lisanslı sporcuya ulaştık”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise açılan 17 spor okulunda 5 bin lisanslı sporcuya ulaştıklarını belirterek; “Biz sadece mahallelerimizde spor okulu açmıyoruz. Aslında bu spor okullarıyla gençlerimizi yalnız bırakmayacağımızın haykırışını ortaya koyuyoruz. Biz 17 spor okulunda şu ana kadar 5 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Ben bundan çok mutluyum. Keşke 17 değil de 60-70 diye konuşabilsek. O günlerin de geleceğine inanıyorum. Her mahallede bir spor okulu mutlaka açacağız. Çünkü biz spor okullarıyla sadece gençlerimizin fiziksel olarak spor yapmalarını değil, aynı zamanda onları her türlü kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara musallat olmak isteyen alçaklara fırsat vermemek, milli ve manevi değerlerle yetişmelerini sağlamak için istekliyiz. Böyle bir projeye başlandığında Kayseri Şeker olmadan olmazdı. Çünkü Kayseri Şeker, nerede bir sosyal sorumluluk projesi olsa nerede kendilerine ihtiyaç varsa mutlaka orada olurlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular, protokol üyelerine hünerlerini gösterdi. Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek, ‘Kayseri Şeker ERVA Spor Kulübü’nün açılışı gerçekleştirildi.