Vali Çiçek: 'Yamula Barajı mavi ile yeşilin buluştuğu cazibe merkezi olacak'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 'Kayseri'nin denizi' olarak bilinen Kocasinan Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi adına valilik tarafından geçen yıl başlatılan fidan dikim seferberliğinde gelinen son durumu yerinde inceleyerek Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'dan bilgiler aldı.

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  • 31.10.2023 16:19
  • Güncelleme: 31.10.2023 16:54
Vali Çiçek: 'Yamula Barajı mavi ile yeşilin buluştuğu cazibe merkezi olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ’Kayseri’nin denizi’ olarak bilinen Kocasinan Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi adına valilik tarafından geçen yıl başlatılan fidan dikim seferberliğinde gelinen son durumu yerinde inceleyerek Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’dan bilgiler aldı.

İnceleme gezisine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav katıldı. Vali Gökmen Çiçek burada yaptığı konuşmada; "Kayseri’ye bir söz vermiştik, özellikle Yamula Barajını mavi ile yeşili buluşturacağımızı söylemiştik. Orman Bölge Müdürümüz sağ olsun sözümüzü yerde bırakmadı. Toplamda dikilecek olan 3 milyon ağacın 2 milyonunu diktiler. Bu bölgeyi gezdiğimizde gördük ki, dikilen ağaçlar tutmuş. Kocasinan Belediyemiz sulamasını güzel bir şekilde yapmış. Sürekli takibimizdeydi. Kocasinan Belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Vali Çiçek; "Alan komple teraslandı. 2 milyon ağaç önemli bir sayı. Ekiplerimiz özellikle risk alarak dik yerlerde teraslama çalışması yaptılar. Ayrıca Yamula Barajı kıyısına ceviz bahçesi yapıldı. Damlama sulama sistemi kurularak sulamasını yapıyoruz. Devamında ise aşılı alıç fidanları dikilecek. Biz Kayserili hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutacağız, Yamula Baraj bölgesini yemyeşil yapacağız. Orman Bölge Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’da projenin geldiği son durum hakkında bilgi vererek şunları ifade etti;

"Valimizin talimatları doğrultusunda, Yamula Barajının etrafının yeşillendirilmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz seferberliğe bu yıl da devam edeceğiz."

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İHA

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