Vali Çiçek, “Ağırnas kadın kooperatifleri bölgede ve Türkiye’de farkını hissettiriyor”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mimar Sinan’ı Anma Günü kapsamında Ağırnas’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Koramaz Vadisi Müzesi’ni de gezen Vali Çiçek, Ağırnas Kadın Kooperatifleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiçek, “Ağırnas’ta benim için anlamlı olan bir diğer şey de Ağırnas kadın kooperatifleri sadece Kayseri’de değil bölgede ve Türkiye’de farkını hissettiriyor. Aspir yağı üretiyor ve hepimizin bildiği markalara haftada, ayda 10 bin litrelerce yağ yolluyor. Açıldıktan sonra ikinci bir şubeyi açtılar ve bunun mutluluğunu benimle paylaştılar. Traktör almışlar tamamen kendi gelirleriyle. Bu muhteşem bir şey. Ağırnas Kadın Kooperatifi; Mimar Sinan’ın köyünde kadınlar bu işi nasıl yapılabileceğini de gösteriyorlar. O yüzden bu kooperatifi çok önemsiyorum. Ağırnas ekonomisiyle, kültürüyle adından bu yaz söz ettirecek” şeklinde konuştu.