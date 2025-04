Vali Çiçek Mimar Sinan'ı anma töreninde konuştu: 'Yüz yıllar geçse de eserleriyle aramızda'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh, Melikgazi belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven ve il protokolü, Mimar Sinan’ı Anma Töreni etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan’ın doğup büyüdüğü mahalle olan Ağırnas’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Mimar Sinan’ı anıyoruz. Aslında o kadar büyük bir gurur ki bütün şehirler yetiştirdikleri büyüklerle değerlerle anılırlar onunla büyürler. Ama birçok yetiştirilen değer, birçok şehir için belki 50 yılda belki 100 yılda oturur. Ama Ağırnas’ın yetiştirdiği Mimar Sinan, yüz yıllar geçmesine rağmen hala yaptığı eserlerle aramızda” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: ‘HERKESİN AĞIRNAS’I GÖRMEYE GELMESİ LAZIM’

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise herkesi Ağırnas’ı görmeye davet ederek : “Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas, dünyaya hitap eden yaklaşımla evrensel kültürü geleceğe taşıyan bir beldedir. Mimar Sinan’ı anlamak için, onun felsefesini geleceğe taşımak lazım. Kültepe, Koramaz ve Ağırnas’ın bütünleşik olarak her yapısının, her taşının, her sokağın anlamlandırılması lazım, bunun için hepimizin çalışmalar yapması lazım. Herkesin Mimar Sinan’ın yaşadığı Ağırnas’ı görmeye gelmesi lazım” diye konuştu.

REKTÖR ALTUN: ‘OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİNİ DÜNYA ÇAPINDA BİR NOKTAYA TAŞIMIŞTIR’

Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun da; “Şehrimiz olsun, ülkemiz olsun, insanlık tarihi olsun 375 tane eseriyle gerçekten çok güzel bir şekilde Osmanlı dönemi mimarisini dünya çapında bir noktaya taşımıştır. Bizler de Sayın Sinan'ın torunları olarak bu doğrultuda çalışma ve gayretlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında Mimar Sinan'ın temellerine baktığınızda özellikle taş ustalığı olan babasının yapmış olduğu çalışma süreçlerinden esinlenerek gençlik yıllarında ortaya koymuş olduğu bu bilgiler ışığıyla gerçekten çok değerli eserler ortaya çıkarmıştır. Sinan'ın en önemli özelliği günümüzdeki deprem kavramını dikkate aldığımız zaman o dönemde yaptığı yapıların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesine ayrı bir özen göstermiştir, ayrı bir itina göstermiştir. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi kaynağı olarak karşımızda durmakta” şeklinde konuştu.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: ‘TEMENNİMİZ, MİMAR SİNAN GİBİ NİCE LİYAKATLİ GENÇLERİN YETİŞMESİ’

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da: “Mimar Sinan’ı rahmetle anıyoruz. Mimar Sinan’ı bırakmış olduğu yüz yıllardır ayakta olan eserleri anlatıyor. Mimar Sinan gibi nice liyakatli gençlerin yetişmesini temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de: “Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı tipolojilerinde yüzlerce eser bırakmış. Büyük ustayı bugün, vefatının 437. yılında, kendi memleketinde, Kayseri'de, Ağırnas’ta, hep beraber olmak için burada bir aradayız. Sinan çağımıza, bize bıraktığı şey aslında sadece mimari eserleri değil, Sinan bizlere bir mimarlık anlayışı bırakmıştır. Sinan, zamana meydan okuyan, zamanın ruhuna üfleyen eserler bırakmıştır. O mimarlık anlayışını şöyle ifade edebiliriz aslında. İnsanın mekanla ilişkisini nezaket gözeterek ortaya koyduğu bir vizyonu vardır Sinan'ın. Yeni yapılarının mekanla olan, mekanın bağlamıyla olan, bulunduğu kentlerle olan ilişkisini zarafetle önümüze koyan bir misyonu vardır Sinan'ın. Biz hepimiz mimarlık olarak, onun hemşerileri olarak, açıkçası onun eserleri kadar, onun bu vizyonu yaşatmayı sorumluluğumuz, yerimizde hissetmemiz gerekli diye düşünüyorum” dedi.

Törende konuşan Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven şunları söyledi: “Bugün Ağırnas’ın bağrından çıkan, Türk mimarlık tarihine damgasına vuran büyük usta Mimar Sinan'ı anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler için Mimar Sinan sadece geçmişin bir mimarı değil, aynı zamanda bugünün ve yarının da ilham kaynağıdır. Koca Mimar Sinan'ın doğduğu topraklar, bir dehanın ilk nefesini aldığı, ilk taşla buluştuğu yerdir. Ben de bu topraklarda muhtarlık görevini yerine getirdiğim için onur ve gurur duyuyorum.”