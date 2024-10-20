Vali Çiçek, 'Başarılı gençlerin arkasında dağ gibi durmamız gerekiyor'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Gençlerle ve çocuklarla ailelerin iletişiminin büyük bir önemi olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’nin daha güvenli, daha huzurlu olması için el birliğiyle mücadele etmek durumundayız. Ben bu şehire uyuşturucuyla mücadele ile ilgili söz verdim. Bu şehirde inanın biz üst sıralarda değiliz rahat olsunlar. Ama bu şehirde 1 gram uyuşturucu bile istemiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bizim yanımızda olsunlar. İhbarlarla, uyarılarla bizlerin yanında olsun. Bizim göremediğimiz şeyleri görebiliyorlar. Hem bizlere inanıp güvensinler hem de bizim yanımızda olsunlar. Burada bir ortak akıl çalıştırmaya çabalıyoruz. Bu ortak akılda da Kayseri’nin başarılı gençlerinin arkasında dağ gibi durmamız gerekiyor. Özellikle bütün aileler evlatlarınıza bir sarılıyorsanız iki sarılın. Bi sohbet ediyorsanız iki sohbet edin. Evlatlarınızın dertleriyle dertlenin. Eğer sizler dertleşmezseniz bir tane alçak dertleşir bahanesi altında tuzaklar kurar. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Hem bize güvenin hem de çocuklar sadece kendi çocuğumuz değil. Bu milletin beşeri sermayesi, bu milletin geleceği. Sadece kendi evlatlarımıza değil bütün çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. ERVA gibi projelere ve daha nicelerinin sayısı artarak devam edecek sahip çıkmalarını diliyorum. Ben geldiğimde Kayseri’nin valisi olmaya değil, evladı olmaya geldim demiştim. Beni sokaklarda, parklarda göreceksiniz demiştim. İnşallah bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Kayseri’yi seviyorum, bu şehire hizmet etmeyi seviyorum. Kayseri’de benim hayatımda ki en büyük onurlardan ve şereflerden birisi de bir gün çocuklarıma, geleceğe dair de Kayseri gibi kadim bir şehirde valilik yaptım, hizmetkarlık yaptım demek olacak“ şeklinde konuştu.