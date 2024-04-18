Vali Çiçek'den Develi'ye ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Develi’yi ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in Develi İlçesindeki ilk durağı Develi Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Gökmen Çiçek, ilçe Kaymakamı Yusuf Turan’dan ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Develi İlçesinde ERVA Spor Okulları projesi kapsamında spor kulübü olarak faaliyete geçirilecek olan alanda incelemelerde bulunan Vali Çiçek, İlçe Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanından gelinen son durum hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretinin devamında Develi Belediyesine geçen Vali Çiçek’i, Belediye Başkanı Adem Şengül, ve belediye personeli karşıladı. Belediye Başkanı Adem Şengül’e seçim sonrası başlamış olduğu yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çiçek, ilçenin altyapı, üst yapı çalışmaları ve mahallelerin durumu ile yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Çiçek, Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Adnan Türkdamar ve protokol üyeleri ile birlikte Develi Süleyman Tıraş Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Develi ilçesi Gümüşgören Mahallesi sınırlarında bulanan ve M.Ö. 13. Yüzyılda Hitit Kralı tarafından yaptırılan Franktin Kaya Kabartmalarını da inceleyen Çiçek, kabartma hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’dan bilgiler aldı.

Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek ve protokol üyeleri ile birlikte, Develi Kadın Kooperatifi Gacer Kafeyi ziyaretinin ardından Develi Uzun Çarşı’da esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Vali Çiçek sırasıyla, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, Develi Süt Üreticileri Birliği Flake Yem Üretim ve Paketleme Tesisi ve Develi Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Devamında Develi Lisesini de ziyaret eden Vali Çiçek ve beraberindekiler, Develi Lisesi öğrenceleriyle halı saha maçı yaptı.

Develi İlçe ziyaretlerinin son durağında Vali Çiçek ve beraberindekiler, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 13.03.2024 tarihinde, görevli olduğu araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru İlker Duran’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Vali Gökmen Çiçek ilçeden ayrıldı