Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret

Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Keser, Eğitim Bir sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Yerel seçimlerin şehrimiz ve ülkemiz açısından genel değerlendirilmesi ve Eğitim Bir Sen'in çalışma ve faaliyetlerinin müzakere edildiği nezaket ziyaretinde Şube Başkan Yardımcısı Malik Şahin de bulunuyordu.