Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret

Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Keser, Eğitim Bir sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret

Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Keser, Eğitim Bir sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.

Yerel seçimlerin şehrimiz ve ülkemiz açısından genel değerlendirilmesi ve Eğitim Bir Sen'in çalışma ve faaliyetlerinin müzakere edildiği nezaket ziyaretinde Şube Başkan Yardımcısı Malik Şahin de bulunuyordu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü