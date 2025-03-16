Vali Çiçek, “Erciyes, 80 ülkede canlı olarak yayınlandı”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise burada yaptığı açıklamada, “ bu organizasyon 80 ülkede yayınlanıyor. 80 ülkede Kayseri, Erciyes canlı yayınlanıyor ve o 80 ülkede programlar başlamadan önce Türkiye'nin tanıtımı döndü. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erciyes'i yazında işleyecek bir yer haline getirdik. Sürekli tanıtım, organizasyon yapacağız. Bazen tanıtım ve organizasyon yaptığımızda buna gerek var mı diye serzenişler ile karşılaştığımızı görüyorum ama bunların hepsi bu şehrin turizmini bir adım daha ileriye götürmek için. Erciyes bunu hak ediyor, Kayseri bunu hak ediyor” dedi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenlendi. İkinci kez Erciyes’te düzenlenen şampiyonada ödüller sahibini buldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise 1HA mikrofonlarına yaptığı açıklamada şampiyonanın Kayseri ev sahipliğinde yapılmasından gurur duyduklarını belirterek, “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Kayseri’de yapmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle bu yıl Erciyes’i tanıtmak için mücadele verdik. Bu mücadelenin sonunda bu yıl itibariyle otelcilerle konuştuğumuzda otel doluluk oranının yüzde 90 olduğunu öğrendik. Bu tür şampiyonaların şehir ekonomisine de katkısı oluyor” diye konuştu.



‘TANITIM VE ORGANİZASYONLARA GEREK VAR MI DİYENLER OLUYOR AMA BUNLARIN HEPSİ ŞEHRİN TURİZMİNİ İLERİYE TAŞIMAK İÇİN’

Vali Çiçek, tanıtım ve organizasyonların devam edeceğini ve böylelikle şehrin turizmine katkı sağlanacağını vurgulayarak, “Sadece bu organizasyon 80 ülkede yayınlanıyor. 80 ülkede Kayseri, Erciyes canlı yayınlanıyor ve o 80 ülkede programlar başlamadan önce Türkiye'nin tanıtımı döndü. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erciyes'i yazında işleyecek bir yer haline getirdik. Sürekli tanıtım, organizasyon yapacağız. Bazen tanıtım ve organizasyon yaptığımızda buna gerek var mı diye serzenişler ile karşılaştığımızı görüyorum ama bunların hepsi bu şehrin turizmini bir adım daha ileriye götürmek için. Erciyes bunu hak ediyor, Kayseri bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.