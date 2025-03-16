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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Amsterdam'da Türk Toplumu ile Buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, UID Hollanda tarafından Amsterdam'da düzenlenen iftar programına katılarak, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Amsterdam'da Türk Toplumu ile Buluştu

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi, konsolosluk yetkilileri, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Diyanet Vakfı, MÜSİAD, Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin ve Hollanda’nın farklı şehirlerinden gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen iftarda, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Amsterdam'da Türk Toplumu ile Buluştu

Böhürler, iftar programının ardından yaptığı açıklamada, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile olan bağlarını güçlü tutmanın önemine değinerek, “Kültürümüzü, geleneklerimizi ve kimliğimizi yaşatmak, Türk toplumu olarak birlik ve beraberliğimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu iftar vesilesiyle hem hasret giderdik hem de vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek çözüm yollarını konuştuk” dedi.

Ev Ziyaretleri ve Vatandaş Buluşmaları

İftar programı öncesinde ve sonrasında Amsterdam’da yaşayan Türk vatandaşlarını evlerinde ziyaret eden Böhürler, onların taleplerini ve beklentilerini dinleyerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Avrupa’daki Türk toplumunun karşılaştığı zorluklar, kimliklerini koruma mücadelesi ve Türkiye ile bağlarını nasıl daha güçlü tutabilecekleri üzerine istişarelerde bulunuldu.
Bu anlamlı buluşmayı organize eden UID Hollanda’ya ve Başkan Ertuğrul Kurt’a teşekkür eden Böhürler, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye, onların sesi olmaya devam edeceğiz” diyerek, Avrupa’daki Türk toplumu ile diyaloğun süreceğini belirtti.
 

Haber Merkezi

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