Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları ile gençlerimizi zehirlemek isteyenlere meydan okuyorum' 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Melikgazi İlçesi Germir Mahallesinde yaptırılan “Mimarsinan OSB ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.

ERVA Spor Okulu açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “44’üncü ERVA Spor Okulunu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayserililere verdiğimiz sözün arkasında durarak ERVA Spor Okullarını çığ gibi büyütüyoruz. Bugün 11 bin lisanslı sporcusu ile beraber ERVA her geçen gün biraz daha büyüyor. Daha ulaşılacak çok öğrenci var daha sporla uğraşması gereken çok öğrencimiz var. Demiştik ki Kayseri'nin öğrencileri spor salonlarına yakışır, Kayseri'nin öğrencileri sanat salonlarında yakışır demiştik. Göreceksiniz buradan şampiyonlar çıkacak. Eğer biz bir gün vazgeçersek çocuklar bize söz verdiler vazgeçmeyecekler her mahallede olacağız ve çok yakın zamanda gençlerimiz zehirlemek isteyenlere gençlerimizi sosyal medyada tuzağa çekmek isteyenlere buradan meydan okuyorum ERVA Spor Okullarıyla meydan okuyorum” şeklinde konuştu.

ERVA Spor okulunun açılışına dahil olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, “Sayın Valimizin ilk günden bu yana yaptığı çalışmaların içerisinde gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini en iyi şekilde gerçekleştirilecek spor okullarının bu şekilde açması bizler için bir gurur kaynağı bizim de 44’üncü ERVA Spor Okulunun açılışını hep beraber gerçekleştirdiğimiz için gurur kaynağı oldu” ifadelerinde bulundu.