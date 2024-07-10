Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları projesi bütün Türkiye'ye yayılıyor'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında, Talas Belediyesi’nin destekleri ile Boyçelik tarafından yaptırılan Boyçelik ERVA Spor Okulu açıldı.

Talas Mevlana Mahallesi’nde yapılan açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kamu Kurum Müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda; açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, buralarda spor eğitimiyle birlikte değerler eğitimimizin de verilmesi, çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlarken hem sağlıklı yaşam adına hem de geleceğin sporcularını yetiştirme adına buralar önemli merkezler. Şu ana kadar 34 ERVA Spor Okulumuzu çeşitli mahallerde açtık. Bugünde yine Boyçelik öncülüğünde muhteşem bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle gerçekten her mahallede olduğu gibi desteklerini esirgemeyen Valimize ve destek sunan iş insanlarımızı hürmetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise, “Biz Erciyes Anadolu Holding olarak gücümüzün yettiğince Kayseri’deki bütün sosyal olayların içerisinde olmaya ve destek vermeye gayret ediyoruz. Bugüne kadar 34 tane ERVA Spor Okulu açılmış, 35’incisini açmakta kıymetli Boyçelik şirketimize nasip oldu. İnşallah bunu diğer şirketlerimizin açılışları da takip edecek” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Herhangi bir ülkenin Cumhurbaşkanına, özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sorsak, ‘sizin en değerli varlığınız nedir?’ desek; ‘çocuklarım, gençlerim ve geleceğimdir’ der. Gençlerimiz valimizin de velimizin de öğretmenimizin de belediye başkanı olarak bizlerin de herkesin en değerli varlığıdır. Buradan da değerli Valimizin bizzat kendi proje mimarı olarak yürüttüğü ERVA Spor Okulları’na bizde ne kadar katkı koysa azdır” diye konuştu.

Kolluk kuvvetlerinin zehir tacirlerine karşı dimdik durarak, gerekeni yaptıklarını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Çocuklarımız maalesef zehirle karşılaştırılmak isteniyor. Ama onların karşısında aslanlar gibi duran kolluk kuvvetlerimiz var. Gençlerimize tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını yerle bir edip, onlara devletin demir yumruğunu gösterip, ait oldukları yere hapishaneye, nezarethanelere gönderiyorlar. Ama bunun yanında gençlerimizi sahipsiz bırakmamak adına belediyelerimiz kütüphaneler, sosyal tesisler açıyor. Bizlerde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş ile beraber spor okulları açıyoruz. Beni sevindiren nokta 35 ERVA Spor Okulumuzun tamamının bir kurum tarafından sahiplenilmesi. Sürdürülebilirliği açısından bu çok önemli. Bu proje Kayseri’nin kendi içerisinden çıktı ve bütün Türkiye’ye yayılıyor. Buna emek veren STK’larımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençleri spor salonlarında, sanat okullarında, başarılarla görmek istediklerini belirten Vali Çiçek, “Bu projeyi o nedenle çok önemsiyorum. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum. Talas’ın her yerinde mücadele veriyor. Özellikle kütüphane projesi tüm Türkiye’ye yayıldı. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin’e teşekkür ediyorum. 35 değil inşallah çok kısa zamanda 100’üncü ERVA Spor Okulunun açılışını yapacağız. Boyçelik ERVA Spor Okulu hayırlı olsun.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Talas İlçesi’nde Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan Boyçelik ERVA Spor Okulu’nun açılışı, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.