Vali Çiçek: 'Evlatlarımızı trafik kazalarında kurban vermeyeceğiz'

Kayseri’de Trafik Haftası, çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağ, emniyet mensupları, Jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Her buluşmamızda, her bir araya geldiğimizde, şehrin meydanında veya herhangi bir yerinde görüştüğümüzde Kayseri ile ilgili, asayişi ile ilgili, huzurla ilgili birtakım bilgiler veriyoruz. Biz emniyetimiz, jandarmamız Kayseri’de yapılan çalışmalarla suç oranları ile ilgili gelişen durumları, düşüşleri artışları şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşıyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir suç oranında artış olduğunda hiçbir şekilde saklamadan net bir şekilde durumumuz budur ama hedefimiz şudur diye söylüyoruz ve buna baktığımızda özellikle birçok suç oranında Kayseri’de bu sene çok ciddi manada düşüş olduğunu ben büyük gururla söyleyebilirim. Geçen sefer söylemiştim: evden hırsızlıkla yüzde 54 gibi bir düşüş yakaladığımızı söylemiştim. 2024 yılında, 2025 yılında da ilk 5 ayında aynı hızla düşüşlerimiz devam etmekte. Özellikle kasten öldürmelerin düşüşü ve düşürmekte zorlandığımız dolandırıcılıkta bile bu sene emniyetimizin özellikle yaptıkları çalışmalarla, bilgilendirmelerle ve çökerttiği şebekelerle dolandırıcılıkta da tam istediğimiz seviyede olmasa da bir düşüş yakaladık. 2025 yılının ilk beş ayında bir düşüş eğilimine girdiğini görüyoruz. Birçok çok kazanın hız ve alkol kullanmaktan olduğunu görüyoruz. Bizim mücadelemiz ölümlü trafik kazaları, yaralamalı trafik kazalarını düşürmek üzere. Biz Kayseri’nin evlatlarını trafik kazalarında kurban vermeyeceğiz, ailelerin gözyaşı dökmesinin önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek EDS’ler ile ilgili olarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “EDS’lerle ilgili çok fazla yorum geliyor. Onların her birisi bir çalışmanın sonucu. En çok kazaların olduğu yerlerde, en çok meselenin olduğu yerde, hani bir yere para kazandırma, vatandaşımıza ceza keselim derdinde falan değiliz. Ancak bizim bir derdimiz var. Trafik kazalarını düşürmek. Şu an için her birisi işleme girmiş değil ama belli bir kısmı şu an faaliyete geçti, diğerleri de geçecek. Tek derdimiz var, yine söylüyorum: ölümlü trafik kazaları. Pik noktalara ulaştık ve biz aramızda konuştuğumuzda bunu hak etmiyoruz. Dolayısıyla ben 2025’in sonunda, ölümlü trafik kazalarında hak ettiğimiz seviyeye ulaştığımızın mutluluğunu, müjdesini arkadaşlarımıza vermek istiyorum.”