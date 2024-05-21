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Vali Çiçek, 'Fuarların Kayseri ekonomisine olan katkısı çok büyük'

14-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kayseri İstihdam Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen fuarlarımız gerçekten Kayseri'nin sadece sanayisine, ekonomisine değil turizmine de katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu fuarlara bizim ağırlık vermemiz gerekiyor. Kayseri 2 yıldır yapılan fuarlarda başka bir seviyeye geçti ve çok büyük bir katma değer alıyoruz' dedi. 

Vali Çiçek, 'Fuarların Kayseri ekonomisine olan katkısı çok büyük'

Kayseri İstihdam Fuarı, 14-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar alanında gerçekleştirilmişti. İstihdam fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “İstihdam fuarı benim beklediğimden çok ciddi bir ilgiyle karşılandı. Şu anda aldığım rakamlara göre önemli sayıda kişinin istihdam edildiğini gördüm ancak 2 hafta sonra işte çıkıyorlar. Şu an rakam çok iyi. Ama kendimi kandırmış olmaktan korktuğum için 1 aylık bir süreci görmek istiyorum. İlk etapta işe giren kişi sayısı sadece firmaların aldığı eleman sayısı 2 bin. Bu sadece benim sorup öğrendiğim rakamdı. Ciddi bir istihdam olduğu ortada. Çok sayıda mühendis katılım sağladı fuara. Bu durum beni mutlu etti. Fuarı 20 bin kişi ziyaret etti. Bunlardan 10 bin 500 kişi başvurdu. İstihdam olan kişi sayısını da daha sonra açıklayacağım. Ama bu işe başlarken bir kişi bile istihdam olursa benim için önemli bir rakam demiştim. Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen fuarlarımız gerçekten Kayseri’nin sadece sanayisine, ekonomisine değil turizmine de katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu fuarlara bizim ağırlık vermemiz gerekiyor. Fuarların Kayseri ekonomisine olan katkısı çok büyük. ‘Fuar yapmak için fuar yapılıyor’ diye düşünmesinler. Kayseri 2 yıldır yapılan fuarlarda başka bir seviyeye geçti ve çok büyük bir katma değer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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