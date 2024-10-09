Vali Çiçek, 'İhracatın artmasını biz Kayseri'de bir milli mücadele olarak görüyoruz'

Kayseri’de Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 9-13 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) bugün gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Fuarın açılışı sonrası konuşan Vali Çiçek Kayseri’yi fuarlar şehri olarak görmekten duyduğu mutluluğu aktardı. Çiçek, “2023 yılında Kayseri’ye gelip de geceleyen turist sayısıyla 2024 yılı arasındaki farkı değerlendirdiğimizde 115 bin kişinin artı olarak gelip Kayseri’de sabahlayıp vakit geçirdiğini biliyoruz. Kayseri’nin turizm açısından çok mutlu ederken bunda fuarların çok büyük etkisi var. Fuarlarla bir yandan ihracatımızı artırırken bir yandan da turizmi canlandırıyor. Bugün fuarı sabahtan beridir geziyorum, KAYMES’in ANAMOB ile beraber düzenlediği Organize Sanayi Bölgesi başkanlığının sahip çıktığı, bütün kurumların sahip çıktığı bu fuar artık oldu. Bu fuar Türkiye’de takvime girmiş bilinen sayılan bir fuardır. Dolayısıyla bu fuarın Kayseri’de olması iş insanlarımızın bu fuara çok büyük önem vermesi beni mutlu ediyor. Az önce gezdiğim herkes yurtdışından çok fazla gerçek alıcı geldiğini ve sabahın ilk saatlerinden itibaren gerçek ihracat anlaşmaları yaptığını söylüyorlar. Bundan dolayı çok mutluyum çünkü Kayseri’ye ve Türkiye’ye gelen her konu, ihracatın artmasını biz Kayseri’de bir milli mücadele olarak görüyoruz. İnşallah bu fuar katkı sağlayacak, her yılda üzerine koyacaktır” diye konuştu.