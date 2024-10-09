33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar neticesinde; Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 Yıl 10 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.