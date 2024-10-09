  • Haberler
  • Asayiş
  • 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar neticesinde;  Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 33 Yıl 10 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

1 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
1 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
AVM Koridorunda modern Mobilya Fuarı
AVM Koridorunda modern Mobilya Fuarı
Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sona doğru
Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sona doğru
Hürmetçi Sazlığında mutlu son
Hürmetçi Sazlığında mutlu son
ERÜ'den Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği'ne Destek
ERÜ'den Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği'ne Destek
TAREM'de üçüncü dönem hazırlığı
TAREM'de üçüncü dönem hazırlığı