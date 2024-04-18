Vali Çiçek, 'İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle saha taraması başladı, olumsuzluk yok'

Tokatta meydana gelen depremden dolayı Tokat halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Tokat ili Sulusaray'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden dolayı, Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Vali Çiçek, 'İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle saha taraması başladı, olumsuzluk yok'

İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır” dedi. 

AFAD verilerine göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yerin 5.99 kilometre altında 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 18:11’de meydana gelen deprem Kayseri ve çevre illerden de hissedildi. Tokatta yaşanan depremden dolayı Tokat halkına geçmiş olsun dileklerini ileten ve Kayseri’de herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; “Tokat ili Sulusaray’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden dolayı, Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır” ifadelerine yer verdi.

1ha

Bakmadan Geçme

Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Genel Yayın Yönetmenimizden Eğitim Bir Sen'e ziyaret
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Yalçın: 'Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik'
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Karpuz tezgahlarda yerini aldı: Kg 10 TL
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yediği 2 akrepten zehirlenen adam toprağa verildi
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü
Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldürdü