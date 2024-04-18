Vali Çiçek, 'İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle saha taraması başladı, olumsuzluk yok'

İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır” dedi.

AFAD verilerine göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yerin 5.99 kilometre altında 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 18:11’de meydana gelen deprem Kayseri ve çevre illerden de hissedildi. Tokatta yaşanan depremden dolayı Tokat halkına geçmiş olsun dileklerini ileten ve Kayseri’de herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; “Tokat ili Sulusaray’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden dolayı, Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır” ifadelerine yer verdi.