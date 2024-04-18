Kayseri'de otopark kavgası: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otopark yüzünden çıkan kavgada 1'i bıçakla diğeri darpla olmak üzere 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 2 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de otopark kavgası: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otopark yüzünden çıkan kavgada 1’i bıçakla diğeri darpla olmak üzere 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 2 şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; M.Ç. ve K.P. ile henüz kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslar arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine M.Ç. bıçakla, K.P. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı dağıtarak, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kavgada yaralanan M.Ç. ve K.P.’nin olay yerinde ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 2 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de otopark kavgası: 2 yaralı
Kayseri'de otopark kavgası: 2 yaralı
Kayseri'de otopark kavgası: 2 yaralı
Kayseri'de otopark kavgası: 2 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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