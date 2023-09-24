Vali Çiçek, 'Kayseri 2024 Avrupa Spor şehri seçildi'

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Mimar Sinan teması ile başladı.

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  • 24.09.2023 10:57
  • Güncelleme: 24.09.2023 10:57
Vali Çiçek, 'Kayseri 2024 Avrupa Spor şehri seçildi'

Maratonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri Avrupa’da Büyükşehir Belediyemizin çabalarıyla 2024 Avrupa Spor şehri seçildi. Bundan dolayı da çok mutluyum. Her mahallede her sokakta bir spor okulumuzun olması gerçekten bir spor şehrine yakışacak bunu istiyorum, başaracağız” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Kayseri’de bir maratondan daha fazlasını hedefleyerek başlatılan Kayseri Yarı Maratonu, geleneksel hale getirildi. Uluslararası gerçekleşen yarı maratonun 3’üncüsü bugün start aldı. Birincisi Kültepe, ikincisi Erciyes teması ile düzenlenen yarı maratonun üçüncüsünü Mimar Sinan teması olarak belirlendi. 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olarak gerçekleştirilen maratonda koşucular, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak belirlenen noktalardan dönüş yapıp bitiş noktasına gelecek. 

Maratonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri seçildiğini söyledi. Vali Çiçek, “Gerçekten çok mutluyuz, Kayseri’de en keyifli geçirdiğim günlerden birisi geçen seneki bu maratondu. Yine aynı şekilde büyün halkımızla beraberiz iç içeyiz. Bundan dolayı çok mutluyum Ayrıca Kayseri Avrupa’da Büyükşehir Belediyemizin çabalarıyla Avrupa spor şehri seçildi. Bundan dolayı da çok mutluyum. Niğde’den Kırşehir’den Kırıkkale’den gelen hemşehrilerimiz vardı. Onları hep beraber burada ağırlamaktan çok mutluyuz. İnşallah çok güzel bir maraton olacak. Her mahallede her sokakta bir spor okulumuzun olması gerçekten bir spor şehrine yakışacak bunu istiyorum, başaracağız inşallah” ifadelerini kullandı. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bugün bizim için en şen, Kayseri için gerçekten görkemli bir gün. Burada her yaş grubuna hitap ediyor. Her yaş grubu ile birlikte el ele gönül gönüle şehrimizi spor şehri yapmak, maratonu hakikaten herkese hissettirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

1ha

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