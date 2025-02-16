Vali Çiçek, “Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından İstanbul’da 7’inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Öncelikle bütün Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık. Hep beraber buradayız inşallah sayın bakanımız ile beraber iş adamlarımızla beraber bizler istişarelerde bulunup Kayseri için hayırlı şeyler yapmak için bir aradayız” şeklinde konuştu.