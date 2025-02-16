  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, 'Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık'

Vali Çiçek, 'Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından İstanbul'da 7'inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Sayın bakanımız ile beraber iş adamlarımızla beraber bizler istişarelerde bulunup Kayseri için hayırlı şeyler yapmak için bir aradayız' dedi.

Vali Çiçek, 'Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından İstanbul’da 7’inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Öncelikle bütün Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık. Hep beraber buradayız inşallah sayın bakanımız ile beraber iş adamlarımızla beraber bizler istişarelerde bulunup Kayseri için hayırlı şeyler yapmak için bir aradayız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, 'Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık'
Vali Çiçek, “Kayseri olarak adeta yağmur olduk buraya yağdık”
Başkan Vekili Elitaş, 'Burada hemşehrilerimizle sohbet etme imkânı buluyoruz'
Başkan Vekili Elitaş, “Burada hemşehrilerimizle sohbet etme imkânı buluyoruz”
'Yurt dışında 38 plakayı gördüğümüz an kendimizden geçiyoruz'
“Yurt dışında 38 plakayı gördüğümüz an kendimizden geçiyoruz”
Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi
Kayserililer Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi
KANKA Derneği'nin 3. kahvaltı etkinliği düzenlendi
KANKA Derneği'nin 3. kahvaltı etkinliği düzenlendi
Hulusi Akar, Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Konuştu
Hulusi Akar, Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Konuştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!