Başkan Vekili Elitaş, “Burada hemşehrilerimizle sohbet etme imkânı buluyoruz”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından İstanbul’da 7’inci Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Burada Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu, Türkiye genelinde hizmet eden Kayseri ile ilgili dernekleri bir araya getirerek federasyon kurdular. Burada da sılayı rahim yaparak vatandaşlarımızla değerli hemşerilerimizle bir araya gelip onlarla dertleşmek sohbet etme imkânı bulmuş oluyoruz. Dün akşamda Develiler Derneği'nin toplantısındaydık. Değerli Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte milletvekili arkadaşlarımızla beraber oraya gittik. Böyle toplantılar biri istişare müşavire toplantısı oluyor, güzel bir toplantıydı tertip edenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.