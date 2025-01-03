Vali Çiçek, 'Kayseri uyuşturucu kullanımının azaltılması noktasında rekorlar kırıyor'

Erdemlerimizle Varız Spor Okulları (ERVA) projesi kapsamında 46’ncı olan Kayseri Park ERVA Spor Kulübünün açılışı gerçekleştirildi. Bu kapsamda ERVS Spor Okulları 46 kulübe ve 11 bin 500 öğrenciye ulaştı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de uyuşturucu ile ciddi mücadele verildiğini vurgulayarak şunları söyledi: Kayseri’de uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili son 1 yıl içerisinde ciddi operasyonlar yapıldı. Bu konuyla ilgili yüklü miktarda ilimize sokulmak istenen maddeler tek seferde yakalandı ve bu emniyetin yoğun gayretleri ve başarısıyla oldu. Şu görünüyor ki biz bu mücadeleyi verirken birileri de gençlerimizi zehirlemek için şehrimize uyuşturucu sokmaya çalışıyor. Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda 2 kat daha fazla yakalama yapılmış. Uyuşturucu kullanımında Kayseri gerçekten azaltılması noktasında rekorlar kırıyor. Bu tür olayları engellemek için de önleyici hizmetler gerekiyordu ve ERVA bunlardan biridir. Bir şekilde bu illete bulaşmış olanları yok sayamazdık. Bütün istatistikler şunu gösteriyor; kurtaramadığımız her çocuk 10 kişiyi beraberinde götürüyor. Kayseri uyuşturucu kullanımında Türkiye’de açık ve net söylüyorum ki; yukarı seviyede değil ancak sürekli gündemde tutarak bir tane çocuğumuzu dahi kaybetmememiz gerektiği için sık sık dile getiriyoruz. Biz Kayseri’nin aslanlarını alçaklara feda etmemek adına daha çok sık gündemde tutacağız.”