Vali Çiçek, “Kayseri vatan, millet, bayrak dediğinde kalbi tir tir titreyen insanların memleketidir”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101’nci yıldönümünde Dünya Ticaret Merkezi’nde Resepsiyon düzenlendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek burada yaptığı açıklamada, “Milli bayramlar gerçekten çok başka coşkuyla kutlanıyor. Daha sabah binlerce hemşerimiz cumhuriyetin 101’inci yılını kutlamak için meydana koştular herkes meydandaydı. Geçen yıl 100’üncü yıl çok coşkulu geçmişti, benimde kafamda şu durum oluşmuştu acaba 100. Yılı geçmemiz hasebiyle azalır mı diye endişeliydim. Ancak bu yılda aynı coşkuyu meydanda gördüm, demek ki bin yıl daha aynı coşkuyla kutlayacağız. Çünkü Kayseri vatan, millet, bayrak dediğinde kalbi tir tir titreyen insanların memleketidir. Bugün burada da 5 bine yakın insanımız bizimleydi, dolayısıyla cumhuriyet coşkusu bu şehir bir başka oluyor. Bizde bir tek Kayserili kaldığı sürece bu millete zarar gelmemesi için herkes mücadele etmeye hazır oluyor. Kayseri’den tekrar haykırıyoruz bu memleketi yıkamazsınız, bölemezsiniz. Daha yıllarca bu memlekette topraklarda olacağız” diye konuştu.