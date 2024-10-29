Otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde mesaisi sonrası yaya olarak evine giden güvenlik görevlisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’in Mucur ilçesinde mesaisi sonrası yaya olarak evine giden güvenlik görevlisi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, KYK yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Kırşehir istikametinden Kayseri istikametine giden S.İ.G. idaresindeki 40 ABL 191 plakalı otomobilin çarptığı Onur Ünser, olay yerine hayatını kaybetti. Ünser’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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